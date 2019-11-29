Жалобы калужан на детские подарки будут собирать весь декабрь

Со 2 по 21 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам качества детских товаров и новогодних подарков, сообщил областной Роспотребнадзор.

Режим работы: с 10-00 до 16-00 пн. - пт., перерыв с 12-00 до 12-45.

-на некачественную одежду, обувь, игрушки жаловаться можно по телефонам: (4842) 55-72-74; (4842) 58-40-37;

-на сладкие новогодние подарки, детское питание – по телефону (4842) 55-46-92.

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