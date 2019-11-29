Рассеянность обошлась калужанину в 102 тысячи

Житель Калуги обнаружил, что с его счета похищены 102 тысячи рублей, только когда пришел в банк, чтобы узнать, что делать с вкладом, у которого закончился срок размещения.

Потерпевший обратился в полицию.

Выяснилось, что гражданин потерял банковскую карту, на обороте которой написал пин-код.

Стражи порядка установили, что средство платежа нашел ранее судимый 25-летний местный житель, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 29 ноября.

Молодой человек, используя написанный код, снял в несколько этапов деньги, которые потом потратил на собственные нужды.

Правонарушителю грозит до 6 лет тюрьмы.

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