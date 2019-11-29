Подельники ограбили подвыпивших студентов

Двое жителей Калуги 31 и 23 лет выпивали на улице и заметили, как из ночного клуба вышли двое молодых парней.

Подельники решили ограбить подвыпивших студентов.

Злоумышленники подбежали к жертвам, избили их и забрали рюкзаки. Немного оклемавшись, потерпевшие вызвали полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 29 ноября.

Выяснилось, что нападавшие были ранее судимы. Чужое имущество у преступников изъяли и вернули владельцам.

Правонарушителям грозит до 7 лет за грабеж.

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