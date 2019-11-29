Оперативники изъяли поддельный алкоголь

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту обнаружения немаркированной алкогольной продукции на сумму более 1 миллиона 600 тыс. рублей.
Установлено, что неизвестные лица организовали цех по производству спиртного без маркировок.
Весь алкоголь изъяли, а виновных разыскивают.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуроров.
Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
Фото: pexels.com.
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