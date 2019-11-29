Оперативники изъяли поддельный алкоголь

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Весь алкоголь изъяли, а виновных разыскивают.

Установлено, что неизвестные лица организовали цех по производству спиртного без маркировок.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту обнаружения немаркированной алкогольной продукции на сумму более 1 миллиона 600 тыс. рублей.

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