Спасатели приплыли вторыми на соревнованиях среди силовиков

Положительные результаты в личном первенстве и эстафете позволили занять сборной Главного управления второе общекомандное место.

В областном МЧС сообщили, что сотрудник команды Управления Александр Поляков стал вторым на дистанции 100 метров вольным стилем, во второй возрастной группе победу одержал Валентин Скляров.

Сотрудники силовых структур приняли участие в соревнованиях по плаванию.

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