Спасатели приплыли вторыми на соревнованиях среди силовиков

Сотрудники силовых структур приняли участие в соревнованиях по плаванию.
В областном МЧС сообщили, что сотрудник команды Управления Александр Поляков стал вторым на дистанции 100 метров вольным стилем, во второй возрастной группе победу одержал Валентин Скляров.
В смешанной эстафете команда Главного управления заняла третье место.
Положительные результаты в личном первенстве и эстафете позволили занять сборной Главного управления второе общекомандное место.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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