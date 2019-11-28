На протяжении трех дней в калужском регионе проходил конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Площадками для его проведения выбраны три района области: Кировский, Ферзиковский и Малоярославецкий.
В каждый соревновательный день в заданный район прибывали команды ЮИД, которые знакомили школьников с правилами дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции подготовили для ребят тестовые задания из 20 вопросов.
Была и практическая часть: дети накладывали давящие повязки, шины и выполняли другие действия, которые помогут в случае ДТП.
Самым ответственным этапом соревнований стало фигурное вождение велосипеда.
Всего в мероприятии приняли участие около 100 школьников, которые стали лучшими в муниципальном этапе.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.