Москвич прикупил фальшивые купюры в Интернете

В Боровском районе окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя столицы, который покупал фальшивые деньги через Интернет.

Он получал смс-рассылку с адресами, где находится так называемый «товар». Затем полученные купюры номиналом 5 тысяч рублей сбывал в магазинах розничной торговли, расположенных на территории Москвы, Обнинска и Боровского района, рассказали в региональном УМВД.

Оперативники при задержании изъяли у москвича 13 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Как было установлено, фигуранту удалось сбыть 5 купюр аналогичного номинала.

В настоящее время молодому человеку инкриминируются 10 эпизодов сбыта поддельных денежных купюр.

Фото: УМВД России по Калужской области.