Спасатели отправятся в драмтеатр

Сотрудники государственного пожарного надзора проводят проверки противопожарной безопасности культурных учреждений, где в новогодние праздники ожидается массовое пребывание людей, сообщили в региональном МЧС.
Завтра, 29 ноября, такую проверку будет проходить областной драмтеатр.
К системе пожарной безопасности Калужского драматического предъявлены особые требования, поскольку система колосников, перепад высоты между сценой и зрительным залом создают условия для мгновенного воспламенения и распространения огня.
В драмтеатре проверят работу системы оповещения, а также исправность механизмов, которые опускают бетонный занавес на сцену, систему подачи воды, что расположена над сценой, работу клапанов дымоудаления на крыше, запасные выходы, наличие и исправность огенетушителей и многое другое.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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