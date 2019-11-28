Спасатели отправятся в драмтеатр

Сотрудники государственного пожарного надзора проводят проверки противопожарной безопасности культурных учреждений, где в новогодние праздники ожидается массовое пребывание людей, сообщили в региональном МЧС.

Завтра, 29 ноября, такую проверку будет проходить областной драмтеатр.

К системе пожарной безопасности Калужского драматического предъявлены особые требования, поскольку система колосников, перепад высоты между сценой и зрительным залом создают условия для мгновенного воспламенения и распространения огня.

В драмтеатре проверят работу системы оповещения, а также исправность механизмов, которые опускают бетонный занавес на сцену, систему подачи воды, что расположена над сценой, работу клапанов дымоудаления на крыше, запасные выходы, наличие и исправность огенетушителей и многое другое.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.