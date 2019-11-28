Юные шахматисты поборолись за награды

В Калуге прошло первенство города по шахматам среди мальчиков и девочек не старше 2012 года рождения. В нем приняли участие 26 юных спортсменов, сообщили в горуправе. Соревнования прошли по швейцарской системе в 7 туров по правилам классических шахмат.

Вне конкуренции оказался рейтинг-фаворит Георгий Кривец, выигравший все семь партий. На полтора очка от него отстал Владимир Троян, занявший второе место. На третье место с итоговым результатом 5 очков претендовали трое участников.

Лучшие дополнительные показатели обеспечили «бронзу» Егору Верлупу. Девочки играли в общем турнире с мальчиками, но с раздельным зачетом. Наибольшее количество набранных очков принесло победу Татьяне Шундриной. «Серебро» завоевала Ангелина Котович, «бронза» досталась Анне Джабаровой.

Фото: горуправа Калуги.