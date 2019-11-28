Калужане пожаловались на таксистов

Управление регионального Роспотребнадзора подвело итоги «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга.

Всего 13 калужан пожаловались на услуги такси: кому-то водитель отказал в перевозке с ребенком в виду отсутствия в салоне автомобиля детского кресла; в салоне автомобиля неудовлетворительное состояние; завышение цены на услуги такси;грубое и некорректное поведение водителей; не предоставления документа об оплате после окончания поездки в легковом такси и прочее.

По всем задаваемым вопросам обратившиеся потребители получили разъяснения и советы, как действовать в таких ситуациях.

Фото: pxhere.com.