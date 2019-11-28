Горе-папу приговорили к обязательным работам

Житель Калужской области привлечен к административной ответственности за то, что накопил огромный долг по алиментам, сообщили в региональной ФССП.

Мужчине назначены 120 часов обязательных работ.

Своему ребенку он задолжал почти 700 тысяч рублей. Несколько лет мужчина платил по 2 тысячи, игнорируя решение суда, который присудил большую сумму.

Если и после обязательных работ горе-папа не станет выплачивать алименты в полном объеме, ему грозит уголовное наказание- до года лишения свободы.

Фото: pxhere.com.