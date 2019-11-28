Студентам из Индии рассказали о безопасности

Начальник обнинского ОМВД провел профилактическую встречу со студентами из Индии Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Ребятам, которым ближайшие пять лет предстоит учиться и жить в наукограде, рассказали не только о городе, о безопасном поведении, но и работе сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские рекомендовали студентам бережно относиться к документам, удостоверяющим личность, сотовым телефонам, банковским картам и как не стать жертвой преступления.

Фото: УМВД России по Калужской области.