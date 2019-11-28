Школьные фантазии оценят в Резиденции Деда Мороза

Школьникам предлагают пофантазировать и принять участие в конкурсе детских сочинений-фантазий «Новогодняя сказка на новый лад».

Принять участие могут дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщили в горуправе. Для этого им нужно написать сочинение, которое будет являться интерпретацией известного художественного произведения с обязательным изменением сюжетной линии.

Темы можно найти на сайте горуправы. Обложка детской работы должна быть красочно оформлена, а текст может быть написан разборчивым почерком без орфографических ошибок или напечатан на компьютере.

Победителя будет 3 - по одному в каждой возрастной группе:

7- 8 лет (1-2 классы);

9-10 лет (3-4 классы);

11-13 лет (5-6 классы).

Награждение состоится 4 января 2020 года в 14-30 в Резиденции Калужского Деда Мороза (Калуга, пер. Григоров, д. 9).

Работы принимаются во всех детских библиотеках города Калуги с 1 по 18 декабря 2019 года включительно.

Фото: pxhere.com.