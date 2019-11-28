Директор балабановской школы бьет тревогу из-за снюсов

Директор балабановской школы №1 утверждает, что в городе участились случаи недомогания детей из-за употребления снюсов, сообщило издание «НГ-РЕГИОН» в среду, 27 ноября.

Школьники испытывают слабость, их рвет, есть и другие признаки острого отравления.

Директор обратилась с заявлением в полицию, чтобы стражи порядка приняли меры и не допускали продажу опасного зелья детям.

Кроме того женщина распространила письмо от своего имени среди родителей, в котором просит взрослых внимательнее отнестись к своим чадам и проверять места, где они могут прятать снюс.

Фото: НГ-РЕГИОН.