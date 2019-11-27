Жительница Обнинска едва не погибла на скользкой дороге

Сегодня около 7:40 утра обнинская автолюбительница попала в аварию, в которой чудом осталась жива, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 27 ноября.

Женщина направлялась из Обнинска в деревню Кривское и на скользкой дороге ее «Хендай» занесло.

На большой скорости машина врезалась в железное ограждение тротуара, металлические трубы конструкции проткнули лобовое стекло и вошли в салон.

Автоледи в аварии не пострадала.

- Последствия такой аварии могли бы быть печальными, – прокомментировала случившееся инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Обнинска.

Фото: Obninsk.Name.