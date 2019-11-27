Частник не заменил трубы клиенту и попал на 120 тысяч

Калужанин заключил договор с индивидуальным предпринимателем о замене труб водоснабжения и уплотнителя и внес полную предоплату, которая составила 48 тысяч рублей.

В оговоренный срок работы не были выполнены, и заказчик потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, а затем обратился в суд.

Суд с учетом заключения, данного специалистом Роспотребнадзора, вынес решение взыскать с ответчика 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления в среду, 27 ноября.

В эту сумму вошли: стоимость услуги и материалов - 48 000 рублей, неустойка - 27 000 рублей, компенсация морального вреда – 5 000 рублей и штраф - 40 000 рублей.

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