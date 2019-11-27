Отчим и пасынок получили сроки за наркоторговлю

Козельский районный суд признал 18-летнего жителя Сосенского и его отчима виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 27 ноября.

Было установлено, что родственники вступили в организованную преступную группу и распространяли дурман через закладки в Козельском и Дзержинском районах.

На суде граждане свою вину не признали и сообщили, что один из них является наркозависимым, поэтому у них в доме нашли расфасованные наркотики.

Суд назначил пасынку 6 лет колонии общего режима, а отчиму – 12 лет колонии строгого режима.

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