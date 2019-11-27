Бешеную лису нашли под Калугой

При лабораторном исследовании материала (головного мозга) лисы, доставленного из деревни Чижовка, установлено заболевание животного – бешенство, сообщил областной комитет ветеринарии в среду, 27 ноября.

В этой связи в деревнях Чижовка, Шопино и Вырка городская ветстанция проведет вынужденную вакцинацию против бешенства.

27 и 28 ноября с 10-00 до 16-00 владельцам животных необходимо будет предоставить своих питомцев для прививки.

Фото: Pixabay.com