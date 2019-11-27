Автоледи заплатила двойные штрафы за лихачество

Жительница Кировского района задолжала 37 тысяч рублей по штрафам за превышение скорости.

Когда взыскания поступили в отдел судебных приставов, должнице назначили исполнительский сбор: по тысячи рублей за каждый просроченный штраф.

Сумма долга нарушительницы увеличилась до 73 тысяч.

В телефонном разговоре гражданку уведомили, что если она не оплатил задолженность, то исполнительный лист отправят к ней на работу.

После разъяснений должница оплатила всю сумму штрафов, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 27 ноября.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.