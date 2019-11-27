Деревенский житель украл спортивные медали и флаг ВДВ

В одной из деревень Жиздринского района местный житель утром обнаружил, что из его дома пропали 30 спортивных медалей, флаг ВДВ, телевизор и фотоаппарат.

Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Полицейские установили, что похитителем оказался 21-летний житель той же деревни, сообщила пресс-служба МВД в среду, 27 ноября.

Молодой человек знал, где находится тайник, в котором хранят ключ от входной двери, и воспользовался этим.

Похититель написал явку с повинной и вернул чужое имущество.

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы за кражу.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.