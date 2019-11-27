Деревенский житель украл спортивные медали и флаг ВДВ

В одной из деревень Жиздринского района местный житель утром обнаружил, что из его дома пропали 30 спортивных медалей, флаг ВДВ, телевизор и фотоаппарат.
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
Полицейские установили, что похитителем оказался 21-летний житель той же деревни, сообщила пресс-служба МВД в среду, 27 ноября.
Молодой человек знал, где находится тайник, в котором хранят ключ от входной двери, и воспользовался этим.
Похититель написал явку с повинной и вернул чужое имущество.
Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы за кражу.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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