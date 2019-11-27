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Осужденные сшили костюмы для танцоров

Опубликовано: 27.11.2019 08:34 0 191
Осужденные сшили костюмы для танцоров

Осужденные из исправительной колонии №7 выполнили заказ на изготовление танцевальных костюмов для калужского коллектива «Ника Данс».

Как сообщили в пресс-службе региональной УФСИН, в настоящее время женская колония шьет спецодежду для охотников и рыболовов,  школьную форму, постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты, а также медицинские костюмы.

За десять месяцев 2019 года осужденными ИК-7 изготовлено более 162 тысячи единиц швейной продукции на сумму большее 33 миллиона рублей. 

 На швейном производстве трудоустроено 213 осужденных.

Фото: УФСИН России по Калужской области.


 

Опубликовано: 27.11.2019 08:34 0 191
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