Осужденные сшили костюмы для танцоров

Осужденные из исправительной колонии №7 выполнили заказ на изготовление танцевальных костюмов для калужского коллектива «Ника Данс».

Как сообщили в пресс-службе региональной УФСИН, в настоящее время женская колония шьет спецодежду для охотников и рыболовов, школьную форму, постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты, а также медицинские костюмы.

За десять месяцев 2019 года осужденными ИК-7 изготовлено более 162 тысячи единиц швейной продукции на сумму большее 33 миллиона рублей.

На швейном производстве трудоустроено 213 осужденных.

Фото: УФСИН России по Калужской области.



