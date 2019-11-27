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Десятки улиц погрузятся в темноту

Опубликовано: 27.11.2019 07:30 0 345
Десятки улиц погрузятся в темноту

Из-за ремонтных работ 27 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии потребителей:

с 08-30 до 17-00:

  • ул. Рылеева 41,39;
  • ул. Кирова 15,17,19;
  • ул. Первомайская, 48-52,75,77,91-101;
  • ул. Беляева 39-69;
  • пер. Никитина 31-69; 
  • пер. С.Щедрина 1-15.

с 09-00 до 17-00:

  • ул.Королёва 16,22

с 09-00 до 18-00:

  • п.Секиотово (кольцо);
  • ул.Секиотовская 40 б
  • Сивково,
  • Нижняя Вырка,
  • Верхняя Вырка,
  • ЧП Переярченков;
  • Литвиново,
  • Ястребовка,
  • Слобода,
  • Горниевская Слобода,
  • Стопкино,
  • Выселки,
  • Песочня,
  • Усадье,
  • ООО Голд-Град,
  • СНТ Пищевик,
  • СНТ Веста,
  • Бобриха,
  • Хотисино,
  • Фетинино,
  • Семеновка,
  • Гриднево,
  • Пески,
  • Астахов пруд,
  • ООО Беляево- подворье,
  • ООО Витекс, 
  • СНТ Пески,
  • Лихун,
  • Григоровка,
  • Петрово, 
  • СТ Березка-2,
  • СТ Тепличный-1,
  • СТ Березка-1,
  • СТ Искра,
  • СТ Керамик,
  • СНТ Заря,
  • СНТ Снабженец,
  • СНТ Ромашка,
  • Козоферма,
  • Ромоданово,
  • Ромодановские дворики,
  • Можайка,
  • ул. Можайская,
  • пер. Можайский,
  • ООО Прав-Авто,
  • Автобаза Секиотово,
  • ТИЗ Заречье,
  • Пчелобаза,
  • ж/д Стржемского,
  • ООО Тракт,
  • СНТ Урожай,
  • ОБЛФО,
  • ул Березовая,
  • ул Сиреневая,
  • ул Каштановая,
  • Одоевское шоссе,
  • ул Ромодановские дворики,
  • ул Дачная.

Во временном промежутке с 06.00 до 06.30 и с 21.00 до 21.30 (оперативные переключения):

  • пос. Резвань,
  • ООО Квант,
  • Автокооператив,
  • ЗАО Мобикомцентр,
  • Плетеневка,
  • СНТ Песчаный,
  • СНТ Здоровье.

Во временном промежутке с 09.00 до 18.00 (оперативные переключения на 30 минут):

  • Некрасово,
  • Пучково,
  • Тинино,
  • Георгиевское,
  • СНТ Аккорд,
  • СНТ Ока,
  • СНТ Финансист,
  • СНТ Мичуринец,
  • СНТ КЭМЗ,
  • СНТ Водник,
  • СНТ Рябинки,
  • СНТ Заокское,
  • Пучково пост ГАИ.
Опубликовано: 27.11.2019 07:30 0 345
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