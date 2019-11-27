Десятки улиц погрузятся в темноту

Из-за ремонтных работ 27 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии потребителей:

с 08-30 до 17-00:

ул. Рылеева 41,39;

ул. Кирова 15,17,19;

ул. Первомайская, 48-52,75,77,91-101;

ул. Беляева 39-69;

пер. Никитина 31-69;

пер. С.Щедрина 1-15.

с 09-00 до 17-00:

ул.Королёва 16,22

с 09-00 до 18-00:

п.Секиотово (кольцо);

ул.Секиотовская 40 б

Сивково,

Нижняя Вырка,

Верхняя Вырка,

ЧП Переярченков;

Литвиново,

Ястребовка,

Слобода,

Горниевская Слобода,

Стопкино,

Выселки,

Песочня,

Усадье,

ООО Голд-Град,

СНТ Пищевик,

СНТ Веста,

Бобриха,

Хотисино,

Фетинино,

Семеновка,

Гриднево,

Пески,

Астахов пруд,

ООО Беляево- подворье,

ООО Витекс,

СНТ Пески,

Лихун,

Григоровка,

Петрово,

СТ Березка-2,

СТ Тепличный-1,

СТ Березка-1,

СТ Искра,

СТ Керамик,

СНТ Заря,

СНТ Снабженец,

СНТ Ромашка,

Козоферма,

Ромоданово,

Ромодановские дворики,

Можайка,

ул. Можайская,

пер. Можайский,

ООО Прав-Авто,

Автобаза Секиотово,

ТИЗ Заречье,

Пчелобаза,

ж/д Стржемского,

ООО Тракт,

СНТ Урожай,

ОБЛФО,

ул Березовая,

ул Сиреневая,

ул Каштановая,

Одоевское шоссе,

ул Ромодановские дворики,

ул Дачная.

Во временном промежутке с 06.00 до 06.30 и с 21.00 до 21.30 (оперативные переключения):

пос. Резвань,

ООО Квант,

Автокооператив,

ЗАО Мобикомцентр,

Плетеневка,

СНТ Песчаный,

СНТ Здоровье.

Во временном промежутке с 09.00 до 18.00 (оперативные переключения на 30 минут):

Некрасово,

Пучково,

Тинино,

Георгиевское,

СНТ Аккорд,

СНТ Ока,

СНТ Финансист,

СНТ Мичуринец,

СНТ КЭМЗ,

СНТ Водник,

СНТ Рябинки,

СНТ Заокское,

Пучково пост ГАИ.