У «шарика» установили елку

Сегодня возле памятника 600-летию Калуги начался монтаж новогодней красавицы.

Самая большая елка вновь будет стоять в самом центре Калуги- на Театральной площади.

Новогодние украшения город получает постепенно: уже появились инсталляции в сквере Мира, которые зажигаются в темное время суток и украшают собой фотографии калужан и гостей города.

Похожие огоньки зажглись и возле сквера Карпова. Городские власти обещают еще несколько новогодних украшений, которые создадут праздничное настроение калужанам.