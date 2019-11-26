Автоинспекторам попались 50 нарушителей за три дня

В течение трех дней автоинспекторы несли службу в усиленном варианте. В итоге выявили больше 50 административных правонарушений и проверили более 250 транспортных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основными нарушениями стали – непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил тонировки, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автоинспекторы также уделяли значительное внимание безопасности пассажирских перевозок.

Родителям-водителям рассказали о важности использования детских удерживающих устройств. За невыполнение данных правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.