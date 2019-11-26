В Обнинске установят новогодний фонтан

В Обнинске, на пересечении улиц Белкинской и Гагарина, установят новогодний световой фонтан.
Как сообщает новостной портал Obninsk.Name, такое решение приняли сами жители наукограда.
Горожанам были предложены три варианта и возможность указать свой. И большинство голосов было отдано кругу на пересечении Белкинской и Гагарина. Это место набрало 55% голосов. Новый арт-объект будет установлен к середине декабря.
Фото: Obninsk.Name.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!