В Обнинске установят новогодний фонтан

В Обнинске, на пересечении улиц Белкинской и Гагарина, установят новогодний световой фонтан.

Как сообщает новостной портал Obninsk.Name, такое решение приняли сами жители наукограда.

Горожанам были предложены три варианта и возможность указать свой. И большинство голосов было отдано кругу на пересечении Белкинской и Гагарина. Это место набрало 55% голосов. Новый арт-объект будет установлен к середине декабря.

Фото: Obninsk.Name.