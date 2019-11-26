Полицейские задержали подозреваемую в грабеже

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Обнинску задержали подозреваемую в совершении грабежа, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Во время патрулирования экипаж группы задержания получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в одном из продуктовых магазинов города.

Как выяснилось, девушка взяла с витрины пять бутылок спиртного и, не оплатив, попыталась уйти.

Установлено, что задержанной оказалась ранее судимая 28-летняя жительница города Боровска. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Калужской области.