Судебные приставы выберут лучшую публикацию о себе

В Калужской области стартует первый этап всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации.

Будут поощрять журналистов, которые оперативно, достоверно и ярко освещают деятельность службы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал в интернет-СМИ», также присуждается Гран-при, которым будет награжден лучший журналист года.

УФССП России по Калужской области принимает к участию в творческом состязании работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 года.