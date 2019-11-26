Наркодилер больше не продаст героин

В Калуге перед судом предстанет 22-летний молодой человек, который в составе преступной группы сбывал наркотики, сообщили в региональном УМВД.
Фигурант расфасовывал запрещенные вещества на мелкие партии и прятал в тайники.
Позже отправлял фото товара наркозависимым.
Когда наркодилер попался оперативникам, при себе у него было почти 2 грамма героина.
Уголовное дело направлено суд, он и решит, какое наказание ждет калужанина.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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