Наркодилер больше не продаст героин

В Калуге перед судом предстанет 22-летний молодой человек, который в составе преступной группы сбывал наркотики, сообщили в региональном УМВД.

Фигурант расфасовывал запрещенные вещества на мелкие партии и прятал в тайники.

Позже отправлял фото товара наркозависимым.

Когда наркодилер попался оперативникам, при себе у него было почти 2 грамма героина.

Уголовное дело направлено суд, он и решит, какое наказание ждет калужанина.

Фото: УМВД России по Калужской области.