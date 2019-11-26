Известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин приедет в Калугу на встречу с общественностью.

Разговор пойдет о сохранении культурного наследия.

«Калуга, и регион в целом – это своеобразный и географически реальный символ нашего движения, - говорит Захар Прилепин. – Провинция, но весьма продвинутая и с собственным историко-культурным достоинством. С одной стороны – фактически одна из столиц российского консерватизма, памятников и древностей, всему православному миру известных монастырей. С другой – город, связанный с именем и космическими идеями Константина Циолковского, один из центров современных технологий, автомобилестроения и логистики.»

С утра 29 ноября Захар Прилепин выступит в Боровске. В круглом столе о проблемах сохранения историко-архитектурного наследия одного из древнейших городов России примут участие представители градозащитного сообщества, краеведы, эксперты.

В ИКЦ В Калуге можно будет увидеться с писателем в 16 часов 30 минут.

Фото: со страницы Захара Прилепина в социальных сетях.