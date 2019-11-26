Обнинские водители предстанут перед судом

Обнинские следователи расследуют уголовные дела, возбужденные из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

Как сообщили в областном УМВД, в сентябре житель столицы сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Водитель покинул место ДТП, тем самым нарушив действующее законодательство. Однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Фигуранткой уголовного дела стала и местная жительница 1992 года рождения. В октябре девушка допустила наезд на десятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Горе-водителям грозит лишение свободы до 7 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.