Новые тракторы и машины спасут от пожаров

В регионе подходит к завершению поставка лесопожарной техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

На сегодняшний день Министерством природных ресурсов и экологии области закупили 16 автомобилей повышенной проходимости, три трактора «Беларус-1221.2».

Спецтехника позволит оперативно перераспределить силы и средства на место тушения лесных пожаров, сокращая тем самым время их ликвидации.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.