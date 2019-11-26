Новые тракторы и машины спасут от пожаров

В регионе подходит к завершению поставка лесопожарной техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».
На сегодняшний день Министерством природных ресурсов и экологии области закупили 16 автомобилей повышенной проходимости, три трактора «Беларус-1221.2».
Спецтехника позволит оперативно перераспределить силы и средства на место тушения лесных пожаров, сокращая тем самым время их ликвидации.
Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
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