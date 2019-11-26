Обнинские спортсмены привезли медали

Обнинские спортсмены привезли награды сразу с нескольких престижных соревнований, сообщили в администрации наукограда.
В Химках на турнире по боксу уверенную победу в трех боях одержал Егор Фрольцов, он завоевал золотую медаль турнира.
В Кировске Мурманской области проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка». Спортсменка из школы
«Квант» Дарья Старожилова принимала участие в гонке на дистанции 5 км. Дарье удалось войти в тройку сильнейших спортсменов, завоевав бронзовую медаль, а в заключительный день соревнований девушка завоевала серебряную медаль на дистанции 5 км свободным стилем.
А команды по художественной гимнастике из обнинской школы олимпийского резерва заняли 1 и 2 места в Калининграде на открытом турнире «Осенний бал».
Фото: администрация Обнинска.
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