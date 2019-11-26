Чужая лодка приглянулась кировчанину

В отдел полиции Кировского района обратился местный житель, который обнаружил пропажу резиновой лодки.

Как сообщил потерпевший, она хранилась в беседке рядом с домом, рассказали в областном УМВД.

Оперативники установили подозреваемого: 48-летний житель Кировского района проезжал мимо дома и решил заглянуть на чужую территорию.

Понравившуюся лодку он хотел продать, но не успел. Теперь ему придется ответить за кражу.

Фото: pxhere.com.