Чужая лодка приглянулась кировчанину

В отдел полиции Кировского района обратился местный житель, который обнаружил пропажу резиновой лодки.
Как сообщил потерпевший, она хранилась в беседке рядом с домом, рассказали в областном УМВД.
Оперативники установили подозреваемого: 48-летний житель Кировского района проезжал мимо дома и решил заглянуть на чужую территорию.
Понравившуюся лодку он хотел продать, но не успел. Теперь ему придется ответить за кражу.
Фото: pxhere.com.
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