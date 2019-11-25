Тинейджеры из Подмосковья снимали аккумуляторы с легковушек

Полиция Обнинска задержала двух 16-летних подростков из Наро-Фоминска, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 25 ноября.
Тинейджеры приехали в Обнинск и сняли аккумулятор с отечественной легковушки, припаркованной в одном из дворов на проспекте Маркса .
Стоимость добычи составила 1 500 рублей.
Подростки попытались похитить еще одно устройство, но им не удалось достать его из недр автомобиля российского производства.
Несовершеннолетним похитителям грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!