Тинейджеры из Подмосковья снимали аккумуляторы с легковушек

Полиция Обнинска задержала двух 16-летних подростков из Наро-Фоминска, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 25 ноября.

Тинейджеры приехали в Обнинск и сняли аккумулятор с отечественной легковушки, припаркованной в одном из дворов на проспекте Маркса .

Стоимость добычи составила 1 500 рублей.

Подростки попытались похитить еще одно устройство, но им не удалось достать его из недр автомобиля российского производства.

Несовершеннолетним похитителям грозит до 5 лет тюрьмы.

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