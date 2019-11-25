Папы наукограда раздали школьникам браслеты

В Обнинске участники Совета отцов вручили школьникам светоотражающие браслеты.
В вечернее время папы вместе с инспекторами ГИБДД и представителями администрации раздавали детям светоотражающие браслеты и объясняли насколько важно их применять.
Акция прошла в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщила пресс-служба Правительства Калужской области в понедельник, 25 ноября.
Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.
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