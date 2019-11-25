Юные калужские спортсмены побороли соперников в Ярославле

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.

В воскресенье, 25 ноября, в Ярославле прошел детский спортивный фестиваль по КУДО на призы клуба «Золотой медведь».

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!