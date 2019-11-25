Юные калужские спортсмены побороли соперников в Ярославле

В воскресенье, 25 ноября, в Ярославле прошел детский спортивный фестиваль по КУДО на призы клуба «Золотой медведь».
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.
Воспитанники обнинской спортшколы «Держава» завоевали призовые места, сообщили на сайте учреждения.
Призерами стали:
1 место:
Борисова Милана,
Аветисян Анжелика,
Салогуб Сергей.
2 место:
Малинкина Анна.
3 место:
Малинкина Александра.
Подготовил юных спортсменов тренер Малинкин Александр Федорович.
Фото: СШОР «ДЕРЖАВА».
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