Калужанин толкнул полицейского и получил срок

В августе наряд полиции прибыл к одному из многоквартирных домов в селе Льва Толстого, где буянил пьяный гражданин.

Стражи порядка попробовали урезонить мужчину, но тот ответил агрессивно: толкнул одного из полицейских руками в грудь и стал нецензурно браниться.

За причинение насилия, не опасного для жизни и здоровья суд назначил 41-летнему дебоширу полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 25 ноября..

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