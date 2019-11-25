Школьникам рассказали о работе в тюрьме

На прошлой неделе сотрудники медынской ИК-4 УФСИН встретились со старшеклассниками двух малоярославецких школ.
Встречи провели с целью поиска возможных кандидатов на обучение в высших учебных заведениях ФСИН России, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 ноября.
Начальник отдела кадров рассказала ребятам об обучении в ВУЗах, об особенностях несения службы и о требованиях, которые предъявляются к кандидатам.
Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!