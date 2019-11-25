Фирма выплатила уволенному сотруднику почти полмиллиона

Строительная фирма задолжала уволенному сотруднику 437 тысяч рублей.

Эту сумму составили задолженность по зарплате, компенсация за задержку зарплаты, компенсация морального вреда и другие выплаты при увольнении.

Приставы установили, что в собственности у компании есть ряд машин и ввели запрет на регистрационные действия с ними, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 25 ноября.

Кроме того силовики предупредили руководство о возможной уголовной ответственности и штрафах.

В итоге, компания полностью погасила задолженность перед бывшим сотрудником.

Фото: Pixabay.com.