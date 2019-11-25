Девочке-подростку грозит тюрьма за кражу мобильника

15-летняя девочка-подросток украла мобильный телефон в одном из торговых центров Обнинска.
Гаджет принадлежал продавцу магазина, сумму ущерба потерпевший оценил в 7 000 рублей.
Владелец поставил мобильник на устройство для подзарядки, откуда его и похитила юная нарушительница.
Согласно действующему законодательству, за данное преступление уголовная ответственность наступает с 14 лет, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 25 ноября.
Подростку грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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