Девочке-подростку грозит тюрьма за кражу мобильника

Подростку грозит до 5 лет тюрьмы.

Согласно действующему законодательству, за данное преступление уголовная ответственность наступает с 14 лет, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 25 ноября.

Владелец поставил мобильник на устройство для подзарядки, откуда его и похитила юная нарушительница.

15-летняя девочка-подросток украла мобильный телефон в одном из торговых центров Обнинска.

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