Простуда свирепствует в Перемышльском районе

На 47 неделе заболеваемость ОРВИ в целом по области увеличилась незначительно - на 3,2%.
Однако в Перемышльском районе количество заболевших резко возросло (на 53%), сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 25 ноября.
Преимущественно болело взрослое население.
В Калуге на неделю приостановили обучение в одном из классов 46-й школы, где на уроки не пришла треть учащихся.
Фото: Pixabay.com
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