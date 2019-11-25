Простуда свирепствует в Перемышльском районе

На 47 неделе заболеваемость ОРВИ в целом по области увеличилась незначительно - на 3,2%.

Однако в Перемышльском районе количество заболевших резко возросло (на 53%), сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 25 ноября.

Преимущественно болело взрослое население.

В Калуге на неделю приостановили обучение в одном из классов 46-й школы, где на уроки не пришла треть учащихся.

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