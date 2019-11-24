Ремонтник автосервиса перевернулся на чужой машине

28-летний работник автосервиса, выпил и решил покататься по городу на оставленной в сервисе иномарке.
В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на одной из центральных улиц в Калуге.
Прибывшие сотрудники ДПС установили, что водитель не является владельцем машины, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 24 ноября.
Молодому мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за угон.
Фото: Pixabay.com
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