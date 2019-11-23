Мужчине грозит 5 лет за кражу овощей и солений

В полицию Малоярославецкого района обратилась 88-летняя бабушка с заявлением о краже.
Неизвестный похитил 30 килограммов овощей и банки с заготовками из погреба пожилой женщины.
Оперативники установили, что похитителем оказался 50-летний сосед-рецидивист потерпевшей.
Подозреваемый рассказал, что совершил кражу, находясь в сильном подпитии и поэтому не помнит, куда спрятал похищенное.
Мужчина пообещал возместить старушке 2 500 рублей ущерба.
Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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