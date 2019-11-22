В сельской школе создали экологический класс

Планируется, что учащиеся этого класса, будущие экологи, будут проходить практику на некоторых калужских предприятиях.

Соответствующий документ подписали директор школы, глава района и калужский министр природы и экологии.

В четверг, 21 ноября, было подписано соглашение о создании профильного экологического класса в общеобразовательной школе села Ворсино, сообщила пресс-служба минприроды.

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