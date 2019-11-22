Калужанин пожаловался на охрану областной больницы

К омбудсмену обратился инвалид 3 группы, который вынужден по состоянию здоровья часто посещать областную больницу в Аненнках.
Мужчина посетовал, что на стоянке свободных мест никогда не бывает, а проезд частного автотранспорта на территорию больницы запрещен.
Однако, согласно законодательству инвалидам должны обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.
Уполномоченный обратился к министру здравоохранения области, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 22 ноября.
Выяснилось, что виноваты охранники и с ними уже провели разъяснительную беседу.
Инвалидам можно въезжать на территорию больницы.
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