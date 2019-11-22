Калужанин пожаловался на охрану областной больницы

К омбудсмену обратился инвалид 3 группы, который вынужден по состоянию здоровья часто посещать областную больницу в Аненнках.

Мужчина посетовал, что на стоянке свободных мест никогда не бывает, а проезд частного автотранспорта на территорию больницы запрещен.

Однако, согласно законодательству инвалидам должны обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Уполномоченный обратился к министру здравоохранения области, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 22 ноября.

Выяснилось, что виноваты охранники и с ними уже провели разъяснительную беседу.

Инвалидам можно въезжать на территорию больницы.