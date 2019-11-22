Спасатели приняли школьников в кадеты

Опубликовано: 22.11.2019 17:15 71

В калужском Областном центре образования состоялась церемония посвящения школьников в кадеты. 29 учеников пятых классов стали кадетами МЧС, сообщила пресс-служба ведомства. Присягу принимал подполковник Главного Управления. «С этого дня вы становитесь нашими помощниками, нашим кадровым резервом», - отметил высокопоставленный чиновник. Кадетскую клятву давали также ученики прокадетских классов казачьего общества и юнармейцы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области. Опубликовано: 22.11.2019 17:15 71

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