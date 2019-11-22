Начальника полиции оштрафовали на 100 тысяч и уволили

Бывшего начальника миграционного отделения полиции по Перемышльскому району признали виновной в незаконной выдаче двух паспортов.
По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения госслужащей своих обязанностей иностранцы в нарушение закона стали гражданами России.
Женщину уволили со службы и назначили штраф в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 22 ноября.
Подсудимая подала апелляцию, но суд высшей инстанции оставил приговор без изменений.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!