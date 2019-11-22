Начальника полиции оштрафовали на 100 тысяч и уволили

Опубликовано: 22.11.2019 16:44 146

Бывшего начальника миграционного отделения полиции по Перемышльскому району признали виновной в незаконной выдаче двух паспортов. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения госслужащей своих обязанностей иностранцы в нарушение закона стали гражданами России. Женщину уволили со службы и назначили штраф в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 22 ноября. Подсудимая подала апелляцию, но суд высшей инстанции оставил приговор без изменений. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области. Опубликовано: 22.11.2019 16:44 146

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