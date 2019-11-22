Лихач похищал отечественные легковушки для перепродажи

Калужские оперативники задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в краже автомобилей, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 22 ноября.

По версии следствия, мужчина похитил автомобили «ВАЗ-2106» и «Ладу Калину», чтобы заработать денег.

«Шестерку» удалось быстро продать за 5 000 рублей. А на «Калине» злоумышленник не успел доехать до покупателя: машина сломалась.

Кроме того выяснилось, что молодого человека разыскивали приставы, так как он был осужден за нарушение ПДД.

Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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