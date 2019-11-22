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Женщина выплатит 15 тысяч штрафа за пьяную ругань

Опубликовано: 22.11.2019 14:28 0 205
Женщина выплатит 15 тысяч штрафа за пьяную ругань

41-летнюю жительницу Подмосковья признали виновной в оскорблении полицейского, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 22 ноября.

Стражи порядка прибыли по вызову в одну из квартир Малоярославца, где обвиняемая распивала в компании алкоголь.

Женщина в присутствии посторонних несколько раз нецензурно оскорбила одного из оперативников.

Теперь гражданке придется выплатить 15 тысяч штрафа.

Фото: Pixabay.com

Опубликовано: 22.11.2019 14:28 0 205
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