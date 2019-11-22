Женщина выплатит 15 тысяч штрафа за пьяную ругань

41-летнюю жительницу Подмосковья признали виновной в оскорблении полицейского, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 22 ноября.
Стражи порядка прибыли по вызову в одну из квартир Малоярославца, где обвиняемая распивала в компании алкоголь.
Женщина в присутствии посторонних несколько раз нецензурно оскорбила одного из оперативников.
Теперь гражданке придется выплатить 15 тысяч штрафа.
Фото: Pixabay.com
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