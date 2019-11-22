Женщина выплатит 15 тысяч штрафа за пьяную ругань

Опубликовано: 22.11.2019 14:28 205

41-летнюю жительницу Подмосковья признали виновной в оскорблении полицейского, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 22 ноября. Стражи порядка прибыли по вызову в одну из квартир Малоярославца, где обвиняемая распивала в компании алкоголь. Женщина в присутствии посторонних несколько раз нецензурно оскорбила одного из оперативников. Теперь гражданке придется выплатить 15 тысяч штрафа. Фото: Pixabay.com Опубликовано: 22.11.2019 14:28 205

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