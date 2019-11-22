Коррупционер выплатил штраф, чтобы не сесть в тюрьму

Калужанин был осужден за превышение должностных полномочий, суд назначил ему на 800 тысяч штрафа.

В отведенное время мужчина с долгом не рассчитался и приставы приступили к принудительному взысканию.

Коррупционеру закрыли выезд за границу и предупредили, что штраф могут заменить реальным сроком.

В результате, должник оплатил всю сумму, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 22 ноября.

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